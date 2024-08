João Victor é ‘sincerão’ ao falar sobre saída de Ramón Díaz do Vasco

Em entrevista, jogador admite que concordou com a decisão; veja outras aspas do zagueiro vascaíno

O zagueiro João Victor não escondeu seu verdadeiro sentimento acerca da saída do técnico Ramón Díaz do Vasco, em abril. Em entrevista ao canal “Mário Coelho Vasco”, no YouTube, divulgada nesta quinta-feira (15), o defensor foi ‘sincerão’ ao abordar o tema.

Ele afirmou que concordou com a saída do treinador e ainda revelou que discordava de algumas decisões do antigo comandante do time.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Para mim, não senti nenhum pouco (a saída). Acho que foi a melhor escolha a ser feita, não estava mais fazendo com que o grupo jogasse. Também no meu modo de ver fazia algumas escolhas erradas, mas não vou ficar entrando muito nesse mérito aí”, afirmou.