Igor Jesus celebra bom momento pelo Botafogo: ‘Me passaram confiança’

Igor Jesus foi o grande nome da vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, nesta quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Nilton Santos. O centroavante deu belo passe para Luiz Henrique marcar e ainda fez o gol da vitória. No fim da partida, o atacante destacou o bom momento que vive no Botafogo.

“Fico feliz por tudo que venho construindo no dia a dia dentro desse clube. Os jogadores me passaram muita confiança desde que cheguei. Hoje poder ajudar com assistência e gol mostra trabalho bem feito. Venho me preparando a cada dia para quando tiver esse tipo de oportunidade entrar e aproveitar”, à ESPN.

Luiz Henrique, aliás, elogiou o passe de Igor Jesus após a partida. O atacante, afinal, teve apenas o trabalho de deslocar Weverton no primeiro gol do jogo.