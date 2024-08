Grêmio confirma empréstimo de meio-campista para clube da MLS

Inicialmente, o New York Red Bulls tentou contratar o volante em definitivo. Isso porque enviou uma proposta de cerca de 3,5 milhões de dólares (pouco mais de R$ 19 milhões na cotação atual). O jogador tinha interesse em buscar um novo destino, o que facilitou um desfecho positivo na negociação. Além do clube de Nova Iorque, outros clubes, tanto da MLS como de outros países, também possuíam interesse em fechar com Carballo.

O Grêmio anunciou, na manhã desta quinta-feira (15), que vai emprestar o meio-campista Felipe Carballo ao New York Red Bulls, da MLS. O jogador uruguaio será cedido por um ano ao clube norte-americano, que dará uma compensação financeira pela contratação. O vínculo contará com uma opção de compra ao fim do empréstimo.

Havia a expectativa de que ele fizesse sua despedida do Imortal no duelo com o Fluminense, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Contudo, nem sequer ficou no banco de reservas, provavelmente pela negociação com o New York Red Bulls. A última partida de Carballo pelo Grêmio foi no empate por 0 a 0 com o Corinthians, pelo embate de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Vale relembrar que o meio-campista uruguaio chegou ao Tricolor Gaúcho em janeiro do ano passado. Na época, o Grêmio desembolsou 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,8 milhões na cotação do período) para tirá-lo do Nacional, do Uruguai. O mesmo clube tentou repatriá-lo recentemente, mas com uma oferta de empréstimo.

Passagem de Carballo pelo Grêmio

Carballo sofreu com um problema no púbis, que o acompanhou durante a última temporada. Tanto que realizou uma cirurgia para tentar corrigir a lesão em dezembro, mas também demorou para se recuperar. Em um primeiro momento, o prazo era que retornasse em um mês.