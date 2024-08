Fundo de Investimento Saudita abre conversas por Éder Militão, do Real Madrid

Os investidores, portanto, procuraram primeiro os representantes do atleta para depois tratar com o Real Madrid. Vale lembrar que a equipe bateu o Atalante por 2 a 0, na estreia oficial de Mbappé, e conquistou a Supercopa da Europa, nesta quarta-feira (14), na Polônia.

Após apresentar uma proposta bilionária para ter Vinícius Júnior, o Fundo de Investimento Saudita também tem outro foco dentro do elenco merengue. Afinal, também abriu conversas para a contratação do zagueiro brasileiro Éder Militão. No momento, os números são sigilosos, porém as negociações tiveram início nesta semana.

De acordo com o portal “ge”, o empresário do atleta, Ulisses Jorge, adiou a festa de aniversário que faria no final de semana para tratar do assunto pessoalmente na Europa. O defensor renovou contrato em janeiro e assinou vínculo com o Real até até 2028 e a cláusula de saída é de 500 milhões de euros (R$ 3 bilhões).

Aos 26 anos, Militão chegou ao clube espanhol em 2019, quando deixou o Porto, de Portugal, por 50 milhões de euros. A cria do São Paulo, já esteve em campo em 156 jogos, com nove gols e 11 títulos. Na Seleção Brasileira, o zagueiro soma 35 jogos, sendo campeão da Copa América de 2019 e do Superclássico das Américas de 2018.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.