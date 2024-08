Flamengo nunca perdeu para o Bolívar no Maracanã; veja retrospecto

Flamengo e Bolívar se reencontram pela Libertadores da América 2024 nesta quinta-feira (15), às 21h30, no Maracanã. A expectativa da Nação é repetir a goleada aplicada no último encontro entre as equipes no Rio de Janeiro, em maio, e assim aproximar-se da vaga nas quartas de final sem precisar buscar saldo na altitude. E para isso, o Rubro-Negro conta com um retrospecto para lá de favorável contra o adversário atuando em seu território.

Brasileiros e bolivianos se cruzaram apenas seis vezes ao longo de toda história na Libertadores. Metade desses jogos ocorreram no Maracanã e tiveram algo em comum: nenhum terminou com o Bolívar em vantagem no placar. O Flamengo goleou o adversário em duas oportunidades, inclusive no último encontro entre as equipes, e empatou outro em 2 a 2 – esse sob o comando de Jayme de Almeida.

O Bolívar, aliás, não ganha um jogo no Brasil há mais de 20 anos. A última vitória dos bolivianos em solo brasileiro ocorreu em 2002, quando superou o Athletico por 2 a 1. De lá para cá, disputou nove partidas no país e acabou derrotado em oito – exceto pelo empate em 2 a 2 com o Flamengo, em 2014.