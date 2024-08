Exemplo! Botafogo vai banir torcedor que fez gestos racistas

Caso aconteceu na vitória do Botafogo em cima do Palmeiras pela Libertadores. Homem foi identificado pelo clube

Atitude exemplar! O Botafogo anunciou, por meio de uma nota em suas redes sociais, que identificou o torcedor que fez gestos racistas no Nilton Santos na vitória contra o Palmeiras por 2 a 1 pela Libertadores. Além disso, afirmou que vai banir a presença do homem no estádio.

“Não será apenas uma Nota Oficial protocolar de repúdio e com frases enérgicas de ações futuras contra atos racistas. O “torcedor” que não representa os milhões que constituem o Botafogo foi identificado na manhã desta quinta (15) e será banido do Estádio Nilton Santos. A vergonha que ocorreu na partida de ontem precisa ser exemplarmente punida, motivo pelo qual as autoridades policiais estão sendo informadas com todos os recursos disponíveis”, afirmou.