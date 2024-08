Cruzeiro perde para o Boca Juniors e sai em desvantagem na Sul-Americana

Raposa anula Xeneizes no primeiro tempo, mas diminui ritmo na etapa final e perde por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final

O Cruzeiro segurou até onde deu e saiu em desvantagem pelas oitavas da Sul-Americana. Nesta quinta-feira, a Raposa perdeu para o Boca Juniors por 1 a 0, na La Bombonera, pelo jogo de ida da competição. Artilheiro do Xeneizes na temporada, Cavani fez o único gol do jogo. A equipe de Fernando Seabra anulou completamente os argentinos no primeiro tempo, mas cedeu espaços na etapa final e sofreu pressão na etapa final.

Os times agora se enfrentam na próxima quinta-feira, às 21h30, no Mineirão. Com o resultado, o Cruzeiro precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente. Se vencer pelo placar mínimo, a partida será definida nos pênaltis. Qualquer empate, aliás, já classifica o Boca Juniors.

Jogo truncado e de poucas chances

O primeiro tempo foi mais brigado do que de oportunidades para os dois lados. O Cruzeiro segurou o Boca Juniors e sofreu poucos riscos. Cavani e Merentiel não tiveram oportunidades claras de finalização. Do outro lado, o ataque cruzeirense produziu com Arthur Gomes caindo nas costas da zaga do time xeneize, porém também teve apenas uma chance que estava impedido, assim como Lautaro Díaz. Os brasileiros tiveram mais a posse de bola, porém pecaram nas tomadas de decisões. Apesar disso, foi consistente na defesa. A etapa inicial, aliás, teve muitas faltas e cinco cartões amarelos.