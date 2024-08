Cristiano Ronaldo publica vídeo misterioso sobre novo projeto

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo dá indícios de que inicia seu processo de transição dos campos para outras atividades. Após adquirir recentemente parte de uma empresa fabricante de cerâmica, o astro português publicou um vídeo sobre um novo projeto em que está envolvido. Porém, o camisa 7 fez mistério.

Na publicação, feita em seu perfil no Instagram, o jogador do Al Nassr surge em um cenário com objetos que remetem a sua carreira. Bem vestido e com parte da camisa aberta, Cristiano Ronaldo parece participar de uma filmagem para sua próxima empreitada, que aparenta ser um podcast.