Convocação de Dorival não será anunciada nesta sexta. Saiba o motivo

Treinador segura lista para Eliminatórias até o limite do prazo de 15 dias antes da Data-Fifa; assim, observará a 1ª rodada das ligas europeias

Nesta quinta-feira (15), um amigo jornalista do Paraná me ligou para perguntar se eu tinha informações sobre a coletiva de imprensa dos convocados da Seleção Brasileira para os próximos jogos pelas Eliminatórias da América do Sul. Afinal, a previsão, ainda que sem confirmação oficial, era para esta sexta. Explico.

A regra da Fifa não dá margem para dúvidas: o treinador precisa entregar sua lista de convocados 15 dias antes da Data-Fifa, o que ocorrerá até o próximo domingo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os clubes, por sua vez, precisam receber notificação até o dia 17 de agosto e, a partir daí, têm a obrigação de liberar os jogadores até o começo da Data-Fifa (2 de setembro).