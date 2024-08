Com um gol e uma assistência, Caio Mello garante empate para o Ypiranga

Na última segunda-feira (12), aconteceu o confronto entre Floresta e Ypiranga, fechando a 17ª rodada da Série C. A partida terminou em 2 a 2, e a atuação de Caio Mello foi de se exaltar, já que foi protagonista nos dois gols do time de Erechim, marcando seu primeiro gol pelo clube para abrir o marcador e efetuando uma assistência após uma cobrança de falta.

“Não foi o resultado que queríamos, mas estou muito feliz com o gol e com a assistência. Eram coisas que eu estava buscando até mesmo para concretizar as grandes atuações que vinha apresentando. Sobre o jogo, fica um gostinho ruim do empate pela forma que foi o jogo, mas esse ponto ainda vai ajudar a gente para garantirmos a classificação”, afirmou o jogador.

De acordo com o Sofascore, dentre os 32 jogadores que entraram em campo, Caio foi o com a maior nota, com um 8,2. Com 83 minutos em campo, o camisa 8 teve um aproveitamento nos passes de 91%, com três passes decisivos, além de ter tido também 75% de aproveitamento nos passes longos. Essa foi a partida de número 18 do atleta com a camisa do Ypiranga, tendo começado como titular em 12 dessas. Dessa maneira, tem se mostrado peça importante no elenco.