CFO Raphael Vianna revela o pior problema no Vasco; saiba qual é

O diretor financeiro do Vasco, Raphael Vianna, há pouco mais de um mês no clube, revelou qual é o principal problema da SAF vascaína: o fluxo de caixa. Em entrevista ao podcast “Sports Market Makers”, divulgada na última quarta (14), o CFO fez revelações sobre as mudanças desde a saída da 777 Partners da posição de sócia majoritária.

Para ele, o planejamento era em cima do futuro aporte que estava previsto para setembro. A empresa pagaria R$ 270 milhões por mais 27% das ações da SAF, mas a determinação judicial de maio suspendeu o contrato, que continha essa e outras cláusulas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“A situação do Vasco é diferente, porque tem o questionamento de quem tem o controle do Vasco. A associação hoje tem o controle, existe um gap entre quem fazia esse controle antes. As coisas estavam um pouco sem direcionamento estratégico. Não o futebol, mas as partes de marketing, comercial, finanças… Todo o planejamento que tinha sido feito não vai funcionar, porque esperava-se um aporte em setembro e tudo indica que ele não vai acontecer”, revelou.