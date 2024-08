Botafogo identifica torcedor que fez gesto racista à torcida do Palmeiras

O Botafogo já identificou o torcedor que fez gestos racistas em direção à torcida do Palmeiras durante a vitória do Glorioso sobre o Verdão por 2 a 1, na última quarta-feira (14), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Na ocasião, o homem imitou um macaco e exibiu a pele branca para as vítimas de sua ação irresponsável.

De acordo com o jornal “O Globo”, o Botafogo não divulgará o nome do criminoso. Porém, enviará as imagens à Polícia Civil, assim como a identidade do elemento.