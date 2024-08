Athletico supera gol relâmpago, vira sobre o Belgrano e abre vantagem na Sula

Foi no sufoco e com muita luta, mas o Athletico saiu com vantagem pelo primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o Furacão venceu de virada o Belgrano por 2 a 1, na Ligga Arena. Franco Jara abriu placar com 25 segundos de jogo, mas a equipe brasileira teve tranquidade e marcou com Erick e Christian. A equipe argentina ainda teve um gol anulado de Reyna.

Agora, os times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, também às 19h, no Gigante de Alberdi. Com o resultado, o Athletico pode até empatar que avança às quartas da competição continental. Uma vitória do Belgrano por dois gols de diferença, os argentinos avançam, enquanto um placar com vantagem mínima leva a partida para os pênaltis.

Susto no início e empate na marra

Com 25 segundos de jogo, o Athletico e sua torcida já sofreram um “banho de água fria”. Franco Jara aproveitou cruzamento e mandou de cabeça para fazer o gol para o Belgrano. O Furacão buscou reagir. Aos seis minutos, João Cruz pegou sobra e tentou, mas a bola foi para fora. Logo depois, Christian recebeu cruzamento e cabeceou para defesa de Chicco. O Belgrano, aliás, respondeu em contra-ataques e levou perigo com Quignón, em chute de fora da área. O Athletico, na força de vontade, tentava produzir chances. Até que aos 40 minutos, Esquivel cruzou pela esquerda, Erick subiu entre os zagueiros para empatar o jogo.