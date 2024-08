Atacante do Atlético, em recuperação de lesão, vai a campo na Cidade do Galo

Eduardo Vargas se recupera de dores no joelho direito, mas foi para o gramado da Cidade do Galo e fez trabalho da fisioterapia

Após o empate de 1 a 1 com o San Lorenzo, na Argentina pelas oitavas de final da Libertadores, o Atlético já se prepara para o próximo desafio, que será contra o Cuiabá. A partida ocorrerá neste sábado (17), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Durante um treino comandado por Gabriel Milito, a presença de Eduardo Vargas chamou atenção. O atacante, que se recupera de uma lesão no joelho direito, participou de corridas no gramado da Cidade do Galo como parte de seu programa de fisioterapia.