Acidente com torcedores do River Plate deixa dois mortos

Depois da partida onde o River Plate venceu o Talleres por 1 a 0, nas oitavas de final da Libertadores, torcedores do clube argentino se envolveram em um grave acidente na Argentina. Infelizmente, dois dos três ocupantes do veículo que se chocou com um caminhão morreram ainda no local.

Não se sabe exatamente o contexto do acidente ou sua causa. Entretanto, as imagens mostram que tanto o veículo como o caminhão estavam no mesmo sentido do quilômetro 357 na Autopista Córdoba-Rosario quando ocorreu a colisão, por volta das 3h da manhã (de Brasília).