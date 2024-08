Torcida do Botafogo fará mosaico ‘dupla face’ contra o Palmeiras; saiba

Movimento "Ninguém Ama Como a Gente" organiza duas imagens para a entrada do time em campo em jogo pela Libertadores

A torcida do Botafogo, já acostumada a grandes festas em jogos em casa, terá uma novidade nesta quarta-feira (14), quando o time entrar em campo para enfrentar o Palmeiras, pela Libertadores, no Nilton Santos. O movimento “Ninguém Ama Como a Gente” organizou um mosaico dupla face para este duelo, ainda que sem revelar quais serão as mensagens dispostas.

LEIA MAIS: Botafogo e Palmeiras se reencontram na Libertadores, após mais de 50 anos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os mosaicos serão realizados, assim, em todo o setor leste, abrangendo a parte inferior e também superior. Ao fim da matéria, veja as instruções dos organizadores da festa. O tema do mosaico é “Renascer”, com a mensagem que o Botafogo está renascendo das cinzas e brigando por títulos.