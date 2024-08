Sem Copa do Brasil, Botafogo e Palmeiras focam em sobrevivência na Libertadores

Botafogo e Palmeiras começam nesta quarta-feira (14), no Estádio Nílton Santos, a disputa pela classificação para as quartas de final da Libertadores. O primeiro jogo do duelo será na capital carioca e a partida da volta está marcada para o dia 20 de agosto em São Paulo.

As duas equipes, aliás, buscam a permanência no torneio mata-mata após saírem da Copa do Brasil nas oitavas de final. O Botafogo perdeu para o Bahia na partida de volta após empate no Nilton Santos. Do outro lado, o Palmeiras perdeu para o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã. No Allianz, conseguiu uma vitória, mas foi pelo placar mínimo, o que não foi suficiente. O Verdão, aliás, tinha uma meta de chegar às quartas de final da competição.