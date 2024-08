Santos terá novidades para encarar o Avaí

Peixe pode contar com o retorno do zagueiro Gil e a provável estreia do atacante Billy Arce para encarar o Leão Crédito: Jogada 10

Líder da Série B, o Santos volta a campo no próximo sábado (17), diante do Avaí, na Vila Belmiro. O jogo é válido pela 21ª rodada do torneio nacional e o Peixe trabalha para manter a sua série invicta, que dura dez partidas na competição. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Enquanto o confronto não chega, o técnico Fábio Carille organiza suas ideias em campo e pensa no substituto de JP Chermont. O atleta sofreu uma entorse no tornozelo e precisa definir entre Rodrigo Ferreira e Hayner.

Por outro lado, o miolo de zaga terá o retorno de Gil. O defensor se recuperou de dores na região lombar e está de disponível para voltar a equipe. Santos com reforço! A grande novidade é Billy Arce. O atacante foi regularizado no BID da CBF e pode entrar na lista dos relacionados. Ele deve ser opção no banco de reservas. Veja a provável escalação do Santos: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira (Hayner), Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Julio Furch.