Rosario Central x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quarta-feira (14/8), o Fortaleza enfrentará o Rosário Central, da Argentina, no primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana. A partida será realizada no Estádio Gigante de Arroyito. Apesar de jogar fora de casa, o Fortaleza vive um dos melhores momentos de sua história e entra como favorito. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 17h30. O comando e a narração desta Jornada Esportiva é de Aldo Luiz.

Além de Aldo Luiz, a cobertura da Voz do Esporte ainda conta com os comentários de Figueiredo Júnior e os comentários de Will Ferreira. Não perca nada desta partida acessando, a partir das 17h30, o Youtube da campeã do Prêmio Aceesp de 2023 como a melhor mídia esportiva dofital (juntamente com o UOL). Para isso, basta clicar na arte acima.