Ramón Díaz cobra diretoria do Corinthians por reforços

O Corinthians iniciou as oitavas de final da Copa Sul-Americana com vitória. Diante do Red Bull Bragantino, o Alvinegro venceu por 2 a 1 e ficou mais perto a classificação. Porém, o técnico Ramón Díaz parece estar de olho no futuro da equipe e cobrou a diretoria por reforços.

“São três competições e necessitamos de ter um plantel numeroso para poder enfrentar as três situações que são importantes para o clube. A coisa mais importante é que demos a oportunidade e Pedro fez um grande jogo. Estávamos necessitando, e ele respondeu da melhor maneira. Necessitamos reforçar ainda [ataque] e também no meio-campo precisamos reforçar. O André teve que jogar de volante com a ausência de jogadores importantes, se não será difícil”.