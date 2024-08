Premier League vai explicar decisões do VAR nas redes sociais

A Premier League, principal divisão do futebol inglês, criou uma conta nas redes sociais para fornecer atualizações e explicações em tempo real sobre decisões de arbitragem. O VAR no Campeonato Inglês tem gerado polêmicas e frustrações há algum tempo. Assim, para tentar reduzir as tensões nesta temporada, a Liga está com uma conta na rede social ‘X’ (antigo ‘Twitter’) chamada ‘Premier League Match Centre’. Nela, os torcedores poderão ver atualizações e explicações, quase em tempo real, sobre as decisões de arbitragem e operações durante cada jogo.

Esses esclarecimentos serão baseados em informações do ‘VAR Hub’ e do ‘Premier League Match Centre’. Quando necessário, especialistas da ‘PGMOL’ (organização responsável pela arbitragem no futebol inglês) também fornecerão detalhes adicionais sobre as regras do jogo e o processo do VAR, conforme comunicado divulgado na nova conta.

Além disso, a plataforma está conectado aos 20 estádios da liga, ao ‘VAR Hub’ e aos parceiros de transmissão ao redor do mundo.