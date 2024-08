Neymar ganha joia personalizada de Bruna Biancardi; veja foto

O atacante Neymar ganhou um presente especial de Bruna Biancardi em homenagem pelo Dia dos Pais. Nesta quarta-feira (14), a modelo publicou em uma rede social a joia personalizada que deu para o brasileiro.

No vídeo, Biancardi exibe o cordão, similar a um escapulário. O presente possui uma espécie de carta com as letras NJ, iniciais de Neymar Junior. O pingente ainda contém uma ‘cartinha’ dentro. Nela, há um QR Code que leva para um vídeo especial. O produto foi feito por Pedro Yossef, que produz joias exclusivas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Anteriormente, a modelo já havia feito uma homenagem para o jogador no último domingo (11), data exata do Dia dos Pais no Brasil. A influenciadora compartilhou um registro do jogador com Mavie, filha do casal, com uma legenda especial dedicada ao amado – a qual se referiu a ele como paizão.