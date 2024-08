Nacional (URU) x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o Nacional, do Uruguai, nesta quinta-feira (15), às 19h, no Central Parque, em Montevidéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Tricolor chega após se classificar em primeiro no Grupo B, enquanto os uruguaios passaram em segundo no Grupo H. A partida de volta acontece na quinta-feira seguinte, dia 22, no Morumbis.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Paramount+

Como chega o Nacional-URU

Os uruguaios devem ter todos seus reforços à disposição. Os destaques ficam por conta do atacante Nico López e o zagueiro Coates. Contudo, o primeiro deve começar a partida no banco de reservas, já que ainda adquire ritmo de jogo. Já o defensor deve ser titular ao lado de Diego Polenta e refazer uma dupla de zaga que atuou juntos na seleção uruguaia. O atacante colombiano Herazo e o lateral-direito Rodríguez são as outras contratações do Nacional. Em contrapartida, o atacante Gonzalo Carneiro, ex-São Paulo, sofreu uma grave lesão no joelho direito e está fora da partida e do restante da temporada.