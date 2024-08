Luiz Araújo será aposta de Tite no Flamengo contra o Bolívar

O técnico Tite terá desfalques importantes para partida do Flamengo contra o Bolívar pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores. Afinal, Cebolinha e Matías Viña, lesionados, estão fora do confronto. Além deles, Bruno Henrique, suspenso, também não fica à disposição. No ataque, o treinador apostará em Luiz Araújo para substituir Cebolinha. O atacante, inclusive, pode ganhar nova sequência de jogos.

Everton Cebolinha, que foi operado nesta quarta-feira para correção do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e não joga mais em 2024, e Viña, que passará por cirurgia após lesão no joelho direito, são os desfalques de ordem médica. Bruno Henrique, suspenso, também está fora.