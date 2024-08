Internacional x Fluminense (Sub-20): onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30, no Cristo Rei, São Leopoldo (RS), pela 18ª rodada do Brasileirão Sub-20

Após entrar no G8, o Fluminense visita o Internacional, nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Cristo Rei, em São Leopoldo (RS), pela 18ª rodada, penúltima da primeira fase do Brasileirão sub-20. Nesse sentido, a equipe carioca precisa pontuar para chegar à última rodada dependendo apenas de si para avançar na competição.

Com 27 pontos, os Moleques de Xerém estão com três à frente de Santos e Bahia, que também brigam por uma vaga nas quartas de finais. O Colorado, por sua vez, tem apenas 16 pontos e já não tem qualquer chance de se classificar.