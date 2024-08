Hugo Souza exalta atuação do Corinthians: ‘Taticamente perfeito’

“Eu acho que tem que ressaltar tudo o que a nossa equipe fez dentro de campo hoje. Taticamente fomos perfeitos. Conseguimos fazer dois gols. Era o que a gente queria, vitória. Seria melhor se a gente não tomasse o gol, mas a gente leva essa vitória para casa. Vitória é importante. Parabenizar o grupo por toda a luta. Não é fácil jogar aqui. A iluminação atrapalha um pouco, do gramado. Mas essa nossa equipe passou por todas as dificuldades e mostrou que a gente está muito bem. A gente tem treinado muito, tem trabalhado muito. E o resultado não pode ser diferente desse”, disse o goleiro.

Hugo Souza em alta

Por fim, Hugo Souza também falou sobre o seu desempenho individual, que tem sido muito elogiado não só pelos torcedores, como internamente por funcionários e companheiros de equipe.

“Bom, fico feliz de estar desempenhando meu trabalho, não é só o meu, como eu falo em todas as entrevistas que eu tenho oportunidade, é do Marcelão, é do Luizão, é do Donnelli, é do Longo, é do Cadu, é do Cauê, é dos moleques que estão lá todos os dias, a gente trabalha muito e sou eu que represento hoje a camisa do Corinthians dentro do gol e eu vou dar sempre o meu melhor para ajudar a equipe e que a gente possa sempre ser vitorioso”, finalizou.