Flamengo vence o RB Bragantino e chega à quinta vitória seguida no Brasileirão Sub-20

O Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 nesta quarta-feira (14), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Em Jarinu, no centro de treinamento do Massa Bruta, os gols rubro-negros foram de Adriel e Iago, ambos no segundo tempo. Com a vitória, o time carioca, com um jogo a menos, chegou aos 34 pontos, pulando para a segunda posição.

Treinado por Filipe Luís, o Flamengo, com cinco vitórias seguidas, já está classificado para as quartas de final da competição. O próximo compromisso, ainda na primeira fase, será no sábado, contra o Grêmio, também fora de casa.