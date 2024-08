Flamengo se acerta com Atalanta, e transferência depende de Wesley

O Atalanta convenceu o Flamengo a negociar o lateral Wesley por 20 milhões de euros (R$ 120 milhões). Agora, com os imbróglios resolvidos e um denominador comum entre as partes, a decisão depende exclusivamente do jogador e seu staff, que detém 10% dos direitos econômicos do atleta.

O modelo de negociação entre o clube italiano e o Flamengo envolve 16 milhões (R$ 96 milhões) fixos e o restante em bônus por metas estipuladas em contrato. A Atalanta mantém otimismo pela transferência do atleta, mas tem pressa no desfecho da negociação já que a janela na Itália fecha no fim do mês.

O Flamengo renovou com Wesley recentemente, após negativa ao interesse do Bornemouth, da Inglaterra, no atleta. O novo vínculo tem vigência até dezembro de 2028 e aumentou o percentual do Rubro-Negro nos direitos econômicos do lateral, que agora é de 90%.