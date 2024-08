Flamengo perto de anunciar compra do Leixões, de Portugal

O Flamengo e o Leixões, de Portugal, estão muito próximos de concluir parceria. A meta do clube carioca é levar o time lusitano de volta à elite do futebol do país e, em cinco anos, disputar a Champions League. O martelo sobre a parceria deve ser batido nesta quinta-feira. A informação é da Folha.

Os clubes, aliás, já se acertaram. Pelo acordo, o clube brasileiro adquire o controle da empresa Play Fair, dona de 56,66% da SAD (Sociedade Anônima Desportiva) –por sua vez, dona do Leixões. O valor da operação deve chegar a 10 milhões de euros (R$ 60 milhões).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Flamengo, inclusive, já está repassando recursos para o Leixões, o que permitiu ao clube português quitar parte de suas dívidas e colocar os salários dos jogadores em dia. Também estão previstos a recuperação de áreas do Estádio do Mar —algumas obras já começaram— e o investimento na formação de novos jogadores no mercado europeu.