Falha? Fábio fala sobre segundo gol do Grêmio contra o Fluminense

O goleiro Fábio explicou o que aconteceu no lance do segundo gol do Grêmio contra o Fluminense, em jogo da última terça-feira (13), pelas oitavas de final da Libertadores. Na derrota por 2 a 1 do Tricolor das Laranjeiras, no Couto Pereira, o Flu até saiu na frente, mas sofreu a virada com dois gols de bola parada de Reinaldo.

Assim, o gol da virada gerou discussão nas redes. Afinal, o lateral do Grêmio cobrou falta lateral para a área e, depois da bola passar por todo mundo, encontrou as redes do goleiro Fábio, que fez golpe de vista.

