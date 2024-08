Estádio do Flamengo: clube aprova seguro-fiança de R$ 41 milhões como garantia

Cobertura era uma exigência do edital do leilão para eventual aumento do preço do terreno do Gasômetro; custo anual do clube será de R$ 620 mil

Na noite desta terça-feira (13), em reunião no Conselho Deliberativo, o Flamengo aprovou um seguro-fiança como garantia de um eventual aumento do valor do terreno do Gasômetro, local onde o clube almeja construir o seu estádio.

A cobertura, uma exigência no edital do leilão que teve o Rubro-Negro como vencedor, foi celebrada em parceria com o Banco XP e chega a até R$ 41,4 milhões se houver necessidade.

Administradora do fundo privado que era dono do terreno antes da desapropriação, a Caixa Econômica Federal ajuizou, no começo deste mês, uma ação em que requer a anulação do leilão. Por outro lado, a Prefeitura do Rio de Janeiro entrou na Justiça com pedido deemissão de posse a favor do clube, que arrematou o terreno por R$ 138,2 milhões.