Cruzeiro faz último treino antes de viagem; atacante se lesiona e é desfalque

O Cruzeiro realizou o último treino nesta quarta-feira (14) para o duelo diante do Boca Juniors, na quinta (15), na Bombonera, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. E a Raposa embarca com um desfalque de última hora: o atacante Rafa Silva sofreu lesão no joelho e está fora da partida.

O jogador ficou mais de dois meses fora por conta de lesão muscular e voltou a treinar com os companheiros. Contudo, Rafa Silva sofreu um trauma em uma atividade do Cruzeiro e lesionou o tendão da parte posterior do joelho direito. A princípio, o tratamento será sem necessidade de cirurgia.