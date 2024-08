Corinthians encaminha a contratação de Héctor Hernández

Centroavante é o nome aprovado pela comissão técnica do Timão para incorporar o elenco de Ramón Díaz

O jogador foi oferecido ao Corinthians por empresários. O Centro de Inteligência do Futebol (Cifut) aprovou e encaminho a comissão técnica que deu o aval. A diretoria agiu rápido e entendeu que é uma oportunidade de mercado.

O técnico Ramón Díaz pediu e a diretoria do Corinthians atendeu. O clube está próximo de confirmar a contratação do centroavante Héctor Hernández, espanhol de 28 anos, que atualmente está sem clube.

De acordo com as informações publicadas pelo portal UOL, a proposta do Corinthians foi enviada e a diretoria aguarda uma resposta para bater o martelo. Contudo, questões burocráticas emperram o acerto final.

No Corinthians, Héctor Hernández vai reencontrar o goleiro Hugo Souza. Ambos foram companheiros no Chaves, de Portugal. Durante a passagem, ele marcou 14 gols, em 34 partidas.

Projetado ao futebol pelo Atlético de Madrid, Héctor Hernández defendeu as cores do Elche, Albacete, Málaga Rayo Majadahonda antes de chegar ao futebol português.