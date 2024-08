Corinthians acerta a contratação de volante venezuelano

Martínez estava no Philadelphia Union, dos Estados Unidos, e chega em definitivo no Timão, que desembolsou mais de R$10 milhões pelo atleta

O Corinthians acertou a contratação do volante José Martínez. O venezuelano de 30 anos estava no Philadelphia Union, dos Estados Unidos e chegará em definitivo no Timão, que vai desembolsar R$ 10,9 milhões para ter o jogador. Aliás, o atleta vai assinar até o final de 2027 e será a sexta contratação do clube do Parque São Jorge nesta janela de transferência.

As partes ainda não assinaram um contrato, mas já existe um acordo verbal. Restam agora detalhes burocráticos para que o anúncio seja feito. José Martínez é esperado no Brasil ainda nesta semana para realizar exames médicos e assinar o vínculo com o Timão. Aliás, a chegada do volante chega para suprir uma carência na equipe corintiana.