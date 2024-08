Como chega o Nacional-URU para enfrentar o São Paulo na Libertadores

É possível falar que o Nacional chega mais ”descansado” para a partida contra o São Paulo. Afinal, a última vez que os uruguaios entraram em campo foi no dia 4 de agosto na conquista do Torneio Intermediário, nos pênaltis, contra o rival Peñarol. Desde então, a equipe realizou dois jogos-treinos para manter o ritmo.

O São Paulo encara o Nacional, do Uruguai, nesta quinta-feira (15), às 19h, no Parque Central, em Montevidéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O encontro coloca, frente a frente, seis títulos continentais em campo. A propósito, como os uruguaios chegam para o duelo contra os brasileiros?

De olho no duelo contra o São Paulo, os uruguaios foram ao mercado e fecharam quatro contratações, sendo duas que mexeram com o ânimo dos torcedores. Um deles foi Nico López, ex-Internacional, e um dos ídolos da equipe. Ele chegou para substituir Carneiro, ex-São Paulo, fora da temporada por conta de uma grave lesão no joelho direito.

Assim, pode pesar contra os uruguaios o ritmo de jogo mais pegado que uma Libertadores pede. Mas, no quesito cansaço, as duas equipes devem chegar bastante iguais, já que os titulares do São Paulo vem apenas treinando nos últimos sete dias.

A última atividade aconteceu no último sábado (10), quando o Nacional venceu o Boston River por 3 a 0. Os jogos, com minutagem controlada, foram usados para recuperar jogadores e manter o time ativo. Para efeito de comparação, o São Paulo precisou poupar seus titulares contra o Atlético Goianiense para ter seus principais atletas descansados para o duelo no Uruguai.

Além disso, o Nacional também acertou as chegadas do atacante colombiano Herazo, que foi emprestado pelo San Lorenzo-ARG, e ainda o lateral-direito Rodríguez, que estava no Defensor Sporting (URU).

Além disso, outro que o Nacional repatriou foi o zagueiro Coates. O jogador de 33 anos era capitão do Sporting, da Portugal, mas deixou o futebol europeu depois de oito anos para reforçar os uruguaios. Ele deve ser titular ao lado de Polenta, outro defensor renomado. Aliás, os dois já fizeram dupla na seleção do Uruguai, alguns anos atrás.

Contudo, Nico López não deve ser titular no Parque Central. Afinal, o atacante fez apenas trabalhos físicos até aqui e deve começar no banco. Ele será opção para Recoba, artilheiro da equipe na temporada e grande peça ofensiva do Nacional.

Chance de lei do ex

Dois ex-jogadores do São Paulo estão presentes no plantel uruguaio. Um deles, já citado acima, é Carneiro, que com uma lesão grave no joelho direito, não vai reencontrar o ex-clube.

Contudo, outro atacante também consta no plantel do Nacional. Trata-se de Galeano. O paraguaio chegou ao São Paulo em 2020 e participou da conquista do Paulistão de 2021, primeiro título oficial do clube desde 2012. No total, o jogador deixa o Tricolor com um gol e três assistências em 21 partidas.

Troca de treinadores antes do duelo contra o São Paulo

O Nacional terminou a fase de grupos como segundo colocad d Grupo H, com 10 pontos, atrás apenas do River Plate. Na época, a equipe era comandada por Álvaro Recoba, ídolo do clube, mas que acabou demitido após uma derrota por 3 a 0 para o Boston River, pelo Campeonato Uruguaio.