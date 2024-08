Com nova assistência, Ganso iguala número de Arias no Fluminense

Camisa 10 contribuiu com passe para gol pela sexta vez em 2024, mesmo número do craque colombiano

O meia Paulo Henrique Ganso foi o responsável pela genial assistência para o gol de Lima, na derrota de 2 a 1 do Fluminense para o Grêmio, na última terça-feira (13). E, com mais um passe para gol, o camisa 10 chegou à liderança no quesito no Tricolor em 2024.

Com seis assistências, ele divide a ponta com Jhon Arias como os maiores ‘garçons’ do time na temporada. O passe para o gol saiu aos 13′ da etapa final, com um cruzamento certeiro para Lima, que abriu o placar no Couto Pereira. Posteriormente, o Tricolor sofreria a virada, saindo do Sul do país com uma derrota.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Fluminense sai na frente, mas volta a sofrer virada em mata-mata