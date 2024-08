Casagrande frisa que futebol se tornou mais violento: ‘Fui linchado por usar camisa do Palmeiras’

Identificado com o Corinthians, comentarista explicou que utilizou camisa do arquirrival para se exercitar e recebeu ataques nas redes sociais

“Gosto de ir no Parque do Ibirapuera caminhar. Eu sou corintiano, mas coloquei a camisa do Palmeiras e fui linchado nas redes sociais. Não estou nem aí. Eu gosto do futebol. Tenho admiração pelo Palmeiras. Joguei no São Paulo, adoro o clube. O Santos do Pelé, eu amo. E assim por diante”, explicou o ex-atleta.

Em seguida, Casagrande ressaltou que o seu amor pelo esporte está acima de qualquer julgamento que sofrer.

“Não me preocupo com isso. Coloco minha paixão pelo futebol para fora independente do que os torcedores de hoje vão achar de mim. Eu coloco a camisa que eu quiser porque eu tenho admiração pelos clubes”, acrescentou.