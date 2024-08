Carol Portaluppi desabafa após assédio nas redes sociais: ‘Me gera gatilhos’

Carol Portaluppi, filha do ex-jogador e técnico Renato Gaúcho, se manifestou sobre o caso de assédio do qual foi vítima. A influenciadora desabafou através de vídeos em que pede um ponto final no caso. Além de lamentar ataques que recebeu em seu perfil no Instagram, após tornar público o episódio.

“Não quero estender esse assunto, não me faz bem, é um assunto que me gera gatilhos. Não vai ser produtivo ficar falando e falando. Isso não quer dizer que vou deixar passar”, detalhou Carol.