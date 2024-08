Carlos Alberto é condenado por agressão após piada sobre caneta de Arrascaeta

O 9º Juizado Especial Criminal do Rio condenou o ex-jogador por lesão corporal leve, mas Carlos Alberto ainda pode recorrer da decisão

A caneta sofrida por De Arrascaeta, do Flamengo, durante o Jogo das Estrelas ainda está rendendo na vida de Carlos Alberto. Na última semana, o 9º Juizado Especial Criminal do Rio decidiu condenar o ex-jogador pelo soco dado em um torcedor do clube após ser provocado pelo lance, em um restaurante na Barra da Tijuca.

Enquadrado por lesão corporal leve, Carlos Alberto terá que pagar uma multa de aproximadamente R$ 15 mil pela agressão. O cálculo da punição considerou a situação financeira do sócio da casa noturna na Barra – local onde ocorreu o soco. Em contrapartida, a juíza Simone Cavalieri Frota afirmou que a acusação do ex-jogador, que disse ter sido alvo de injúria racial pelo torcedor, ”não ficou demonstrada nos autos”.

Inicialmente, a juíza condenou o ex-jogador a três meses de detenção, mas a penalidade acabou compensada pela multa. Carlos Alberto pode recorrer da decisão, visto que a mesma ocorreu em primeira instância no Juizado Especial Criminal.