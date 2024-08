Camavinga para por até dois meses e desfalca o Real Madrid no início da temporada

Meia francês sofreu lesão no joelho no treino da última terça-feira e não pega a Atalanta nesta quarta. Ele perderá até dez partidas no Espanhol Crédito: Jogada 10

O Real Madrid terá um desfalque certo para este início de temporada. O meia Camavinga sofreu uma entorse no ligamento lateral interno do joelho esquerdo e deve parar por cerca de dois meses, segundo comunicado do clube merengue. Assim, ele está fora do duelo desta quarta contra a Atalanta, na decisão da Supercopa da Europa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A lesão ocorreu em um lance com o compatriota Tchouaméni no treino da última terça-feira (13), o último antes do jogo contra os italianos. Nas imagens, é possível detectar que a perna esquerda do francês faz um movimento “para trás”, após levar um pisão no tornozelo.