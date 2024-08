Bruno Fernandes renova com Manchester United

Clube amplia vínculo com o capitão até 2027, com opção de extensão por mais uma temporada

O Manchester United anunciou, nesta quarta-feira (14), a renovação de contrato do português Bruno Fernandes, de 29 anos, até 2027, com a opção de extensão por mais um ano. Dessa maneira, o meia português tornou-se o jogador com o maior salário do elenco dos Red Devils.

“Todos sabem o quanto sou apaixonado pelo Manchester United. Entendo a responsabilidade e o significado de vestir essa camisa, assim como a dedicação e o desejo necessários para representar este clube incrível”, afirmou.

Bruno Fernandes relembra momentos especiais no United

“Já vivi muitos momentos marcantes aqui: ouvir meu nome sendo cantado no Stretford End (setor do estádio do United), marcar um hat-trick contra o Leeds, liderar a equipe em Old Trafford em noites de competições europeias e levantar troféus em Wembley. Mas não teria assinado este contrato se não acreditasse que meus melhores momentos com a camisa do United ainda estão por vir”, acrescentou.