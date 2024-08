Brasileirão Sub-20: Goiás bate o líder Palmeiras e garante classificação

Líder do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Palmeiras foi derrotado pelo Goiás por 4 a 2 no CT Edmo Pinheiro, em Goiânia, pela 18ª rodada. O resultado colocou o time do Centro-Oeste nas quartas de final da competição. Whaskar, Vitor Hugo, Anthony e Halerrandrio marcaram os gols do triunfo esmeraldino, enquanto Coutinho e Thalys descontaram para os paulistas.

A derrota não tira a liderança do Brasileirão Sub-20 do Palmeiras, que soma 38 pontos. Contudo, a vantagem para Grêmio e Flamengo, que vêm logo atrás, pode cair para um ponto, uma que vez que eles se enfrentam no próximo fim de semana em jogo atrasado. Já o Goiás assumiu a quarta colocação, com 33.