‘Aqui não é Flamengo’: argentino provoca Deyverson em San Lorenzo x Atlético-MG

Novo camisa 9 do Galo, o centroavante teve uma participação apagada em sua primeira oportunidade como titular no clube

“Realmente, me marcaram muito. O zagueiro deles me falou: ‘Aqui não é Flamengo, é diferente, é o San Lorenzo’. Tive até uma discussão com ele depois’, contou.

Logo após a partida, Deyverson, já em um tom bem-humorado, revelou uma discussão que teve com um dos zagueiros argentinos. O novo camisa 9 do Galo contou que se irritou com uma provocação do defensor do San Lorenzo em alusão à final da Libertadores contra o Flamengo, em 2021.

Deyverson teve duas árduas missões em seu primeiro jogo como titular do Atlético-MG. Uma era substituir Hulk , lesionado, e também furar a forte marcação exercida pelo San Lorenzo no empate em 1 a 1, pela ida das oitavas de final da Libertadores. Inclusive, esse embate com os zagueiros argentinos rendeu uma provocação curiosa no decorrer do jogo.

Provocação

O novo camisa 9 do Atlético-MG deixou os gramados aos 27 minutos do segundo tempo, com pouca chance de finalização durante a partida. A melhor oportunidade de Deyverson ocorreu em uma troca de passes com Paulinho, que terminou com a defesa do goleiro argentino.

A dificuldade de Deyverson se deu, como mencionado, pela dedicação do San Lorenzo no setor defensivo. Não à toa, a provocação do zagueiro faz referência justamente à facilidade que o centroavante teve para ser o nome da conquista do Palmeiras na Libertadores 2021, contra o Flamengo.

A provocação do zagueiro não passou batida por Deyverson, que retrucou de imediato: “Tranquilo, não passa nada. O próximo jogo vai acontecer no Brasil e vocês vão ver como a diferença é grande”.