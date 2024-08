Zubeldía recebe mais cartões que trio de zagueiros do São Paulo juntos

O assunto que tomou conta dos bastidores do São Paulo nos últimos dias foi o número de cartões do técnico Luis Zubeldía. Contra o Atlético-GO, no último domingo (11), o treinador recebeu mais um amarelo e terá que cumprir suspensão no clássico contra o Palmeiras. O episódio gerou revolta na diretoria do Tricolor, que vê uma perseguição para cima do comandante.

Contudo, a quantidade de cartões de Zubeldía assusta. Afinal, ele já foi advertido 13 vezes nesta temporada. Esse número é maior que a soma dos três zagueiros do São Paulo: Arboleda, Alan Franco e Ferraresi. Juntos, eles somam dez cartões, sendo seis para o equatoriano e quatro para o argentino. Já o venezuelano ainda não foi punido. Do elenco atual, só o atacante Luciano, com 15 amarelos, tem mais do que o treinador.