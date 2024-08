Viúva de Pelé entrega chaves de mansão para Edinho

Márcia Aoki deixou o imóvel onde morou com o Rei até a morte dele, em dezembro de 2022; filho do Atleta do Século será o responsável pelo local

Viúva de Pelé, Márcia Aoki decidiu deixar a mansão recebida como herança através do testamento do Rei, que morreu em dezembro de 2022. Ela estaria se sentindo solitária no local, que demanda um alto investimento em chmanutenção. De acordo com o advogado de Márcia, Luiz Kignel, as chaves da casa já foram entregues para Edson Cholbi Nascimento, o Edinho, filho de Pelé. Ele é o responsável por administrar os bens deixados pelo Atleta do Século. A informação é do g1.

A viúva saiu de casa na última sexta-feira (09). Ela viveu por anos com Pelé no local até a morte do ídolo. O imóvel fica em frente à Praia de Pernambuco, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Apesar de Márcia ter deixado o local, Kignel destacou que o casarão continua sendo dela. Segundo o advogado, ela ainda não decidiu o que fará com a mansão porque o processo judicial do inventário não tem previsão para acabar.