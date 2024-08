Vasco tem conversas avançadas para emprestar Zé Gabriel ao Coritiba

O Vasco segue realizando a limpa no seu elenco. Após encaminhar a saída do meio-campista Praxedes, outro jogador da mesma posição que deve deixar a equipe carioca é Zé Gabriel. Segundo apuração do Jogada10, o Cruz-Maltino tem negociações avançadas com o Coritiba para emprestar o atleta até o fim do ano.

A informação inicial da saída por empréstimo foi da página “Colina Informa” e confirmada pelo J10. Aliás, o contrato do volante terminava no fim do ano passado, mas a pedido do ex-técnico Ramón Díaz, houve a renovação. Assim, a extensão do vínculo foi de dois anos, até o fim de 2025. Zé Gabriel cresceu de rendimento após a chegada do comandante argentino e se tornou titular absoluto.