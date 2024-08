Valor de ingresso para torcida do Flamengo em clássico contra Botafogo gera tumulto

O duelo entre Botafogo e Flamengo, que vai acontecer no próximo final de semana pelo Brasileirão, já ganha enredo fora de campo. Uma briga por valores de ingressos para a torcida rubro-negra tomou forma na manhã desta terça-feira (13) e o jurídico do clube da Gávea teve que entrar em ação.

A partida será realizada no próximo domingo (18), no Nilton Santos, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, a diretoria do Alvinegro definiu que os valores do ingresso para a torcida do Flamengo no setor Sul do estádio seria de R$ 200. Já para o setor da torcida mandante, o valor é de R$ 60.

Quem não gostou do alto valor foi a torcida do Rubro-Negro e também o setor jurídico do clube, que reclamou com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Flamengo alegou com a entidade e com o próprio Botafogo que, por lei, há a proibição de ingressos com valores diferentes em setores correspondentes. O Alvinegro, por sua vez, argumentou que o setor destinado à torcida visitante tem assentos.