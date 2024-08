Santos tem reforço de Billy Arce em treino; Giuliano em transição física

O Santos segue preparação para o duelo contra o Avaí, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (13), o elenco do Peixe teve o reforço do atacante Billy Arce, recém-contratado para a sequência da temporada, no CT Rei Pelé.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O equatoriano treinou pela primeira vez com os companheiros. Afinal, na última segunda, o treinamento não contou com a presença dos titulares, que fizeram atividades leves no gramado.