Real Madrid x Atalanta: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão da Champions, o clube merengue quer se isolar como o maior vencedor da taça e chega para a decisão cheio de expectativas. Isto porque, a partida contra os italianos pode marcar as estreias de Mbappé e Endrick com a camisa do Real Madrid.

A temporada europeia 2024/25 começou. Nesta quarta-feira (14), Real Madrid e Atalanta disputam o título da Supercopa da Europa e fazem suas estreias oficiais na temporada às 16h (de Brasília), no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia. O duelo coloca frente a frente os atuais campeões europeus em partida que pode marcar as estreias de Mbappé e Endrick.

Contudo, o meia Camavinga sofreu uma pancada no último treino antes da decisão e virou dúvida no Real Madrid para o jogo contra a Atalanta. O clube merengue já disputou a Supercopa oito vezes, com cinco títulos conquistados.

Como chega a Atalanta

Por outro lado, a Atalanta chega à decisão após a conquista da Liga Europa 2023/24 e quer buscar o segundo título internacional da história do clube. Ao mesmo tempo, os italianos apostam na longevidade do trabalho do técnico Gian Piero Gasperini, que está no comando do clube desde junho de 2016.

Ao mesmo tempo, o time terá o retorno do meia holandês De Roon. Por conta de uma lesão, ele não jogou a decisão da Liga Europa, mas é uma peça importante da Atalanta.