Rafael revela desejo a ser alcançado com a camisa do São Paulo

Rafael é o goleiro titular do Tricolor e deseja pendurar as luvas com a camisa do clube paulista Crédito: Jogada 10

O goleiro Rafael é um dos principais nomes do São Paulo. Desde a sua chegada ao Tricolor, ele assumiu a titularidade e foi peça importante nas conquistas da Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. Por conta do seu desempenho, ele também ganhou a oportunidade de compor o elenco da Seleção Brasileira na última edição da Copa América. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Devido a sua rápida identificação com o clube e, principalmente com o torcedor, Rafael faz planos para a sua carreira e já fala até em aposentadoria com uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro.